Deckel drauf! Mit Kunststoffdeckeln gegen Polio!

Stadtallendorf unterstützt große Aktion!

Polio ist die Abkürzung für Poliomyelitis, eine durch Polioviren hervorgerufene Infektionskrankheit. Die im Deutschen als Kinderlähmung bezeichnete Erkrankung führt von Lähmungserscheinungen bis hin zum Tod. In Deutschland gilt Polio als ausgerottet, weltweit gibt es jedoch noch Länder, in denen die Krankheit auftritt. Die Ursache derPoliomyelitis, die Polioviren, können bisher nur durch Impfungen eingedämmt werden. Deswegen werden weltweit Menschen unter großem persönlichen Engagement von Freiwilligen mit Schluckimpfungen versorgt.Mit einer besonderen Aktion in Stadtallendorf soll dieser Kampf gegen die Kinderlähmung unterstützt werden. Alle Stadtallendorfer Bürger sind eingeladen, mit dabei zu sein und die Aktion „Deckel drauf“ zu unterstützen.„Deckel gegen Polio“ ist das erste Schwerpunktprojekt des Vereins „Deckel drauf“. Durch die Sammlung von Kunststoffdeckeln aus hochwertigen Kunststoffen (HDPE und PP) und mit dem anschließenden Verkaufserlös werden gemeinnützige sowie mildtätige Projekte unterstützt. Im ersten Schritt unterstützen wir das Programm „End Polio Now“ mit dem weltweiten Vorhaben „Dass kein Kind mehr an Kinderlähmung erkranken soll“.Die gesammelten Kunststoffdeckel werden dem Recycling zugeführt. Mit dem Verkaufserlöswerden dann die Impfdosen für die Schluckimpfungen bezahlt. Der Gegenwert von 500 Deckeln reicht für eine Schluckimpfung.Bis zu „Kindereuropafest“, das im Mai stattfindet ist im Rathaus in Stadtallendorf ein Sammelbehälter für die Kunststoffdeckel aufgestellt. Am 11. Mai 2019 sollen dann die gesammelten Kunststoffdeckel offiziell der Aktion „Deckel drauf!“ übergeben werden. Es wäre natürlich schön, wenn bei diesem großen Event auch noch viele Deckel hinzukämen.Jetzt liegt es an uns allen, dass diese Aktion ein Erfolg wird.END POLIO NOW! Helfen Sie uns beim Kampf gegen eine der Geißeln der Menschheit!