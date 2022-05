CSL Behring Innovation GmbH spendet 5.000 Euro in Kooperation mit Tegut Wehrda an die Marburger Tafel

8 Wochen lang werden vom Kooperationspartner Tegut Wehrda für 500 Euro Lebensmittel angeliefert, die nach den Wünschen der Tafel zusammengestellt werden. So ist sichergestellt, dass genau die Lebensmittel zugekauft werden, die am nötigsten gebraucht werden. Dazu wird nochmal einmal ein Tankgutschein von 1.000 Euro gespendet, was dann eine Gesamtspende von 5.000 Euro bedeutet.Der Geschäftsführer Dr. Lars Grönke erklärte bei der Spendenübergabe, dass es wichtig sei den regionalen Aspekt einer Spende zu berücksichtigen. Daher ist die Tafel Marburg der ideale Partner. Patrick Will, Filialleiter Tegut Wehrda ergänzte, dass Tegut bereits langfristiger Partner und Sponsor der Tafel Marburg sei. Alle waren sich einig, dass man die Zusammenarbeit in der nächsten Zeit noch intensivieren sollte. Erste Ideen dazu wurden bereits diskutiert.Pressetext der Marburger TafelHarald Dörr Pressesprecher der Tafel