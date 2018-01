Brennpunkt Jerusalem – umstrittene heilige Stadt

Im Anschluss stellt Pfarrer Thomas Peters aktuelle Informationen zur Israelreise zur Verfügung, die von Tel Aviv ans Tote Meer führt und von da aus für mehrere Tage nach Jerusalem, um dann über Jaffa und Cäsarea nach Haifa zu reisen, um Nazareth, sowie die biblischen Stätten am See Genezareth zu entdecken. Die Kosten liegen bei 1.985 €. Ausführliche Informationen erhalten Sie per Mail an thomas.peters@ekkw.de oder telefonieren Sie einfach mit Pfarrer Thoma sPeters, Telefon 0 64 28 - 448 703.Ev. Kirchengemeinde Stadtallendorf, Liebigstr. 4, 35260 Stadtallendorf