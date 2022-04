Marisa Faussone-Fenoglio und ihre Bücher über Stadtallendorf.

Eine Lesung und Diskussion mit der Übersetzerin Martina Merlo.Die Stimme Italiens in Stadtallendorf war Marisa Faussone-Fenoglio, die Gattin des langjährigen ersten Direktors eines Unternehmens der Süßwarenproduktion. In den 1990er Jahren hat sie in einer Reihe von Büchern ihre Erinnerungen festgehalten. Sie erzählen von einer Italienerin in Deutschland, von Migration und Integration nach 1945 in der Bundesrepublik und sie setzen den frühen Jahren in Stadtallendorf ein literarisches Denkmal.„Vivere altrove“ (dt. Anderswo leben) ist das bekannteste dieser Bücher. Es wird von Martina Merlo erstmals vollständig ins Deutsche übersetzt. Frau Merlo liest aus ihrer Übersetzung und erinnert an die im November 2021 verstorbene Zeitzeugin und Autorin Marisa Faussone-Fenoglio.Weitere Informationen, vor allem den Link zur möglichen digitalen Einwahl bei Interesse, findet man auf der Homepage des Dokumentations- und Informationszentrum DIZ Stadtallendorf unter: