33. Stadtlauf in Stadtallendorf am 01. September 2019

Erstmals mit Online Anmeldung, elektronischer Zeitnahme und elektronischer Auswertung!

In der Mitte von Stadtallendorf findet im Rahmen des Heimat- und Soldatenfestes auch in diesem Jahr wieder der beliebte Stadtlauf am Sonntag, dem 01. September 2019 statt. Zu der 33. Auflage dieses Laufes werden wieder viele engagierte Läufer aus dem weiten Umkreis der jungen Stadt im Grünen erwartet.In einer Kooperation zwischen der Stadt Stadtallendorf und der Division Schnelle Kräfte (DSK), die ihren Standort in Stadtallendorf hat, wird dieses Sportevent veranstaltet. Die Schirmherrschaft haben Bürgermeister Christian Somogyi und der Kommandeur der DSK Generalmajor Andreas Hannemann übernommen. Die Ausrichtung liegt wie in den vergangenen Jahren in den Händen der Stadtallendorfer Eintracht.Erstmals werden die Veranstalter die Zeitnahme und die Auswertung elektronisch durch die Firma R.S.T. vornehmen lassen. Dazu ist auch eine Online Anmeldung eingerichtet.Im Programm findet man auch in diesem Jahr ein Angebot „Nordic-Walking/Walking“, ist. Die Starter haben die Möglichkeit, vom Weindorf aus die Trimm dich-Pfad-Strecke zweimal zu umrunden. Alle „Finisher“, also alle, die ins Ziel kommen, erhalten eine Urkunde und eine Medaille.Angeboten werden außerdem als Jedermannlauf, an dem auch die Soldaten der DSK teilnehmen, ein 5.000 m Lauf, dann als Hauptlauf die 10.000 m-Strecke und für Jugendliche die Löwenmeile, ein Lauf über rund 2.300 m. Die Bärenmeile über ca. 1.284 m ist für Kinder ab Jahrgang 2010 ausgeschrieben. Für die ganz kleinen Läufer ist wieder der Bambinilauf mit einer Runde um den See auf dem Programm. Zum Schluss als Höhepunkt werden sich wieder bunt zusammen gesetzte Staffeln mit einem Staffellauf (4 Läufer(innen) á eine „Seerunde“) rund um den See im Heinz-Lang-Park messen.Die Läufer erwartet eine schnell und optimal zu laufende Streckenführung im Zentrum von Stadtallendorf und im „Heinz-Lang-Park“. Die Siegerinnen und Sieger der Löwen- und der Bärenmeile erhalten Pokale und Sachpreise. Bei den Läufen der Erwachsenen gibt es für die Sieger Sachpreise. Alle Läufer erhalten Urkunden mit Zeit und Platzierung. Die Teilnehmer am Bambinilauf erhalten sofort beim Zieleinlauf Medaillen.Die Strecke im Zentrum von Stadtallendorf hat sich nicht nur bewährt sondern sie hat viele Sympathien gewonnen. Natürlich ist auch diese Strecke durch den Beauftragten des Hessischen Leichtathletikverbandes exakt vermessen. Dadurch sind der 5.000 m- und der 10.000m-Lauf auch Bestenlistenfähig.Die Ausschreibungen kann man auf der Seite des TSV Eintracht Stadtallendorf unter www.eintracht-stadtallendorf.de aufrufen. Dort findet man auch den Link zur Online Anmeldung.Weitere Informationen kann man auch beim Abteilungsleiter der Turnabteilung des TSV Eintracht Stadtallendorf, Herbert Köller, unter Telefon 06428 3007 erhalten.www.eintracht-stadtallendorf.de