1.700 € für den Hospizdienst Immanuel in Biedenkopf

Wer bei Gartengestalter Frank Balzer und seiner Mutter Inge ein Gartenfest in Buchenau feiert, ist mitten im Leben und hofft, dass das noch lange so bleiben möge. Die Realität führt aber unweigerlich in das Alter oder es beschränken Krankheiten das Leben und seine Möglichkeiten.„Leben bis zuletzt“ will der Hospizdienst Immanuel durch die Begleitung von Menschen an ihrem Lebensende ermöglichen. Hierfür stehen 69 ehrenamtliche Mitarbeiter zur Verfügung. Diese werden von professionellen Koordinatorinnen, deren Erreichbarkeit täglich 24 Stunden gewährleistet ist, nach der individuellen Bedarfssituation ausgewählt. Gesorgt wird nicht nur für eine Begleitung im häuslichen Umfeld, sondern die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind auf Wunsch auch nach Aufnahme in ein Krankenhaus oder ein stationäres Hospiz für die Betreuten da. Auch in der Nacht. Begleiter, die Zeit und Aufmerksamkeit schenken, die wahrnehmen, um zu erspüren, was vielleicht gebraucht wird, wichtig ist und dies auch nach Möglichkeit umsetzen.Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins stehen auch den Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite und sorgen für eine Alltagsentlastung durch ihre Anwesenheit bei den Schwerstkranken oder Sterbenden. Zur Bewältigung von Trauerarbeit bietet der Hospizdienst Immanuel ein Treffen der Angehörigen im Trauercafé, welches alle 4 Wochen stattfindet, an. Trauernde Menschen können sich hier in Gegenwart von Seelsorgern und Mitarbeitern des Vereins austauschen und Trauerarbeit leisten.Das Café ist in Gladenbach im Café Fair, in Biedenkopf im Café Lifetime.Der Verein, der im Jahre 2004 gegründet wurde, lebt im Wesentlichen von Spenden, Zuschüssen, Mitgliedsbeiträgen, nur ein Teil der Kosten wird von den Krankenkassen bezuschusst.Der Jahresbeitrag der Mitgliedschaft beträgt als Mindestbeitrag 25,00 €.Mit der Scheckübergabe in dem wunderschönen Garten der Familie Balzer durch den Präsidenten des Rotary Club Marburg Björn Gemmer und Frank Balzer an die ehrenamtliche Mitarbeiterin und das Vorstandsmitglied Frau Anette Wetterau-Ruppersberg soll der Einsatz der Mitarbeiter des Vereins für ein „Leben bis zuletzt“ anerkannt und diese so wertvolle Vereinstätigkeit unterstützt werden.Text dieses Beitrages:Gisela FalkRotray Club Marburg