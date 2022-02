1111 Impfling bei Ahrens impft! Erfolg der rotarischen Impfaktion in Marburg!!!

Bis einschließlich 31.1.2022 wurden 1115 Impfungen vorgenommen. Dafür war eine Anmeldung an 2 „Impfstraßen“ im 5-Minutentakt über das ausgezeichnete Impfportal „Ahrens impft“ möglich, bei dem alle notwendigen Formulare heruntergeladen werden konnten und Termine im Fünfminutentakt reserviert werden konnten. Eine 3. Impfstrasse war an jedem Tag für nicht Angemeldete zum Boostern vorhanden und diese wurde im Dezember besonders stark in Anspruch genommen. Geboostert wurden nur bereits vorher Geimpfte Impfwillige, also keine Erstimpfungen und keine Kinder unter 12 Jahren.Als Impfstoffe standen die beiden mRNA-Impfstoffe von Biontech-Pfizer (Comirnaty) und von Moderna (Spikevax) zur Verfügung, die beide zugelassen waren und von der ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen wurden. Für Impfwillige, die älter als 30 Jahre waren, wurde gemäß der STIKO-Empfehlung vorwiegend mit Comirnaty geimpft. War dieser nicht mehr verfügbar wurde die Verschiebung auf den nächsten Termin oder Impfung mit dem zugelassenen Impfstoff Spikevax angeboten.Unser stärkster Impftag war den 27.12.21 mit 179 Impfungen. Am 31.1.2022 hatten wir die 1111. Impfwillige zur Boosterimpfung begrüßen können: Die 14-jährige Elena Shabhbazi aus Weimar kam in Begleitung Ihrer Mutter. Sie war im Jahr 2021 von einer Covid-19 Infektion genesen und hatte Ihre 1. Impfung im Oktober 2021 erhalten. Die aufgeweckte junge Damen mit Migrationshintergrund wurde von Peter Ahrens mit einem Blumenstrauß nach absolvierter 2. Impfung mit einem Blumenstrauß bedacht.Der 31.1.2022 war auch der letzte Impftag für Ahrens impft, da sich die Nachfrage nach zweimonatiger Impfkampagne verringert hat.Das Ärztliche Impfteam vor Ort bestand aus folgenden Personen:1) Prof. Dr. Bernhard Maisch (Direktor i.R. der Klinik für Innere Medizin-Kardiologie des UKGM, und Herz- und Gefäßzentrum, Marburg)2) Prof. Dr. Rainer Moosdorf (Direktor i.R. der Klinik für Herzchirurgie des UKGM)3) Dr. Gerd-Edwin v. Manteuffel (Arzt für Allgemeinmedizin)4) Dr. Hans-Christian Hufeland (FA für Orthopädie) – nur am 20.12.20215) Dr. Hartmut Hesse (Arzt für Innere Medizin) nur am 10.12. und 27.12.2021Im Hintergrund standen zur Verfügung:Dr. Hartmut Hesse und Praxis für die Datenweitergabe an die KV-Hessen6) Frederic Gun, Lahnapotheke, für die ImpfstoffbereitstellungIm Empfangsbereich und Überwachungsbereich:Nils Strecker und Merle Gethke (Stud. Hilfskräfte Stadt Marburg)Michaela Lemke (Kaufhaus Ahrens)Für die Impfaktion Ahrens impft danken die Impfärzte dem Initiator Peter Ahrens, sowie der Stadt Marburg. Die Impfaktion wurde von den beiden Marburger Rotary Clubs ideell und personell unterstützt. Die Mitglieder 1), 2),4), 5),6) und Peter Ahrens sind Mitglieder der Marburger Rotary Clubs. Rotary ist ein weltweit tätiger Serviceclub mit 1,2 Mio Mitgliedern.Pressemitteilung von Prof. Dr. Bernhard Maisch