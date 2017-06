Die Türen des Lebens…..

. Durch Diese Tür zugehen ist nicht immer einfach vor allem wenn man Abschied nehmen muss von einen geliebten Menschen. Aber dann denke ich oft an die schönen Dingen. Taufen – Hochzeiten. Diese Tür war die Erste in meinem Leben – bei der Taufe – durch die ich getragen wurde und sie wird die letzte sein auf dem gleichen Weg. Bis dahin ist hoffentlich noch viel Zeit. Die Kindergartentür , ich muss gerade mal schmunzeln, sie hat sich nicht verändert. Wie oft werde ich sie durchgegangen sein? Wenn ich rechne, brauche ich einen Taschenrechner .3 Jahre mindestens 5 x die Woche das zweimal rein und raus (täglich) . Über den Daumen gepeilt ganz schön viel. Ich hatte das Glück und konnte die ersten vier Schuljahre hier in Niederklein verbringen und brauchten noch nicht in die große Stadt.. Jeden Tag wenn wir in Richtung Schultür gingen stand dieser ? im Weg. Eigentlich kann man nicht so richtig sagen was es ist. Für uns war es ein Esel und war Rot Den haben wir erst einmal überklettert, in einem kleinen Umweg- Richtung Tür. Das letzte Schuljahr in Niederklein verbrachten wir im Schulhaus mit einer wunderschönen Tür- Alt- aus Holz mit einem schweren Türgriff und sie knarrte. Von Ihr habe ich kein Bild, denn sie ist jetzt Privat. Es gibt da noch die Türen die ich gefühlte Millionen mal durchgegangen bin und sie sind heute noch im Dorf an Ort und Stelle. Durch die Tür der Metzgerei und des Schuster kann man nicht mehr gehen. Diese Türen sind verschlossen. Aber die des Bäcker und sehr wichtig den Lebensmittel-Marktes, diese Türen bleiben hoffentlich noch lange offen. Durch eine Tür werde ich gehen, auch wenn alle anderen verschlossen sind .. Die Tür von meinem Elternhaus ist die allererste Tür, wo ich die Schwelle nach draußen überschritten habe. Stimmt auch nicht so ganz ich habe sie auf dem Arm meiner Eltern durchgeschwebt. Aus Holztüren wurden Kunststofftüren.. Aus Holz-Gartentüren wurden Schmiedeeiserne. Aber eine Tür ändert sich nie ,,,,. die zum Herzen.