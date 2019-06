FLOHMARKT in Stadtallendorf MR

FLOHMARKT auf dem Parkdeck am EKZ REWE am Bahnhof mitten in Stadtallendorf. Der Beste Markt der Region öffnet wieder von 08-15 Uhr. Platzvergabe ist von 6-8 Uhr. Jeder kann ohne Anmeldung teilnehmen!



ALLE Infos gibts nur online auf www.Alpha-Events.org