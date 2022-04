Burg Mellnau Wander-Highlight

Tolle Aussicht, lohnt sich! Burgruine selbst ist kostenlos, Turm kostet 1€ Eintritt für Erwachsene. Die gehen an den örtlichen Verkehsverein der die Anlage auch pflegt. Also sehr human und angemessenDie Lage der Burg in der Landschaft und die charakteristische Ansicht der Ruine üben einen besonderen Reiz aus. Man sieht sie beim Wandern öfter aus der Ferne, aber sie hat auch in der Nähe ihren Reiz.