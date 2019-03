Basar für Kinderkleidung in Stadtallendorf-Schweinsberg am 10.03.19

Schweinsberg

Unser Basar für Baby-, Kinder- und Jugendbekleidung, Spielsachen, Großteile etc. findet am

10.03.2019

von 13 - 16 Uhr im Bürgerhaus Schweinsberg statt.Für die kleinen Gäste bieten wir Kinderschminken an, und für das leibliche Wohl in gemütlicher Atmosphäre ist natürlich mit Kaffee, Kuchen und leckeren Grillwürstchen auch gesorgt. Wir freuen uns auf sie.Tischvergabe erfolgt per email an basar.schweinsberg@gmail.comoder unter 06429-829725 (17:00 Uhr bis 18:30 Uhr)



Infos auch unter www.schweinsbergerbasar.blogspot.de