35. Internationale Hatzbachtalwanderung – Hatzbacher Köhlertour am 10. Mai 2018

Eine Waldwanderung auf den Spuren von mittelalterlichen Hüttenleuten, Schmieden und Köhlern

Die Wanderstrecken führen überwiegend durch Wald, denn nirgends kann man die Natur besser erleben als im Wald. Die Düfte von Laub und Nadeln, von Kräutern und Gräsern, die Rufe der Tiere, die frische Luft – Wanderer lieben und schätzen den Wald. Aber viele Berg-, Flur- und Forstortsnamen um Hatzbach wie Köhlersberg, Kohlberg, Kohlkopf, Kohlkaute, Kohlplatte und Kohlgeheege weisen darauf hin, dass es dort nicht immer so idyllisch war wie heute. Die Ortsnamen zeugen davon, dass hier im Mittelalter die Meiler der Köhler rauchten, die dort Holzkohle produzierten.

Die Wanderstrecke führt auf den Spuren mittelalterlicher Holzkohlegewinnung, zum früheren Standort einer mittelalterlichen Waldschmiede und an die Stellen früherer Eisenerzverhüttung.

Die Hatzbachtalwanderung am 10. Mai 2018 (Christi Himmelfahrt) führt über die Hatzbacher Köhlertour. An diesem Tag ist die Wanderstrecke ausgeschildert. Die perfekte Wegmarkierung ermöglicht dann ein Wandern ohne Suchen.

Hinweistafeln geben am Wandertag Auskunft über die Stätten und Techniken der mittelalterlichen Köhlerei und der mittelalterlichen Eisengewinnung und -verarbeitung bei Hatzbach.

Die Hatzbachtalwanderung ist ein Wandertag für die biologische Vielfalt im Rahmen einer Aktion des Bundesamtes für Naturschutz und eine Veranstaltung der Initiative TreffpunktWALD. Im Vordergrund steht das Naturerlebnis. Das noch frische Grün in den Wäldern, blühende Bäume, Wiesen und Rapsfelder machen die Hatzbachtalwanderung besonders reizvoll.

Die Hatzbachtalwanderung ist damit nicht nur ein Naturerlebnis, sondern gibt dem interessierten Wanderer Einblicke in die historische Köhlerei.



Es können Wanderstrecken von 6, 12 und 20 km Länge gewandert werden.



Start ist von 7.00 bis 13.00 Uhr im Bürgerhaus Hatzbach.



Die Wanderstrecken können im Internet auf der Seite http://wanderfreundehatzbachtal.de oder http://outdooractive.com heruntergeladen werden.

Die Wanderstrecken der Hatzbachtalwanderung 2018 sind mit Streckenbeschreibungen und Bildern bei outdooractive.com abrufbar:6 km https://www.outdooractive.com/de/wanderung/lahntal... 12 km https://www.outdooractive.com/de/wanderung/lahntal... 20 km https://www.outdooractive.com/de/wanderung/lahntal...