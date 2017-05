20. Secondhandbasar in Niederklein

Niederklein: Pfarrheim Niederklein |

Bereits zum 20. Mal veranstaltet die KinderKirche Niederklein einen Secondhandbasar für Kinderbekleidung, Spielsachen, Kinderfahrzeuge, Kinderwagen und Zubehör. Der Basar findet am 20. Mai in der Zeit von 12.30 - 15.00 Uhr im Pfarrheim Niederklein statt. Die Bekleidung wird gut übersichtlich, nach Größen sortiert, im großen Saal angeboten. Die Spielwaren, Fahrzeuge und das Zubehör werden in einem seperatem Raum angeboten.

Parkplätze sind in ausreichender Menge vorhanden. Bitte der Beschilderung folgen!

Mit dem Erlös unterstützt die KinderKirche die Kindertafel Stadtallendorf und ein Kinderhilfsprogramm in Afrika.