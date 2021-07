Jahresmitgliederversammlung 2021 Shotokan Karate Stade e. V am 09.07.2021

Am Freitag, den 09. Juli 2021 findet die jährliche Mitgliederversammlung diesmal im Juli statt. Treffpunkt ist das Güldenstern-Casino am Exerzierplatz 17 in Stade ab 18.00 Uhr



Alle Mitglieder und Eltern der Karatekinder des Stader Karatevereins Shotokan Karate Stade e. V. sind zur einmal im Jahr stattfindenden ordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Kinder und Jugendliche können durch die Eltern vertreten werden oder bringen eine Einwilligungserklärung der Eltern für das Stimmrecht mit. Nicht rechtzeitig eingereichte Anträge müssen als Dringlichkeitsanträge anerkannt werden, wenn die Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten für die Zulässigkeit des Antrages stimmen. Dieses gilt nicht für Anträge zur Satzungsänderung. Infos und Kontaktformular auf der Website des Vereins: www.shotokan-karate-stade.de