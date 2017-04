Welt Tai-Chi und Qi-Gong Tag im Volkspark Springe

Springe : Volkspark |

Am Samstag, 29. April 2017 ist der Welt Tai Chi und Qigong Tag.

An diesem Tag wird weltweit Tai Chi und Qigong öffentlich praktiziert und so einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Als „Gründer“ des Welt- Taiji- und Qigong Tages gelten Bill Douglas und seine Frau Angela Wong Douglas, die den World Tai Chi & Qigong Day (WTCQD) 1999 ins Leben riefen und Menschen auf der ganzen Welt einluden, sich in Parks und auf Plätzen zu treffen, um zusammen Taijiquan und Qigong zu machen und die positiven Effekte von innerer Kampfkunst und gesundheitsfördernder Energiearbeit bekannt zu machen.

Diese Idee war ein voller Erfolg: Im Jahr 2016 fand der Welt- Taiji- und Qigong Tag in über 100 Städten und über 80 Nationen statt.



Auch in Springe gibt es viele aktive Tai Chi und Qi Gong praktizierende, die diese alte Chinesische Bewegungskunst ausüben.



Am Welt Tai Chi Tag sind alle eingeladen gemeinsam Tai Chi und Qigong zu üben.

Die Lehrer Susanne Berg, Torsten Pahl und Ihre Schüler laden alle interessierten Springer zum Mitmachen ein.



- Tai Chi / Qigong zum Mitmachen, auch für ungeübte

- Tai Chi Vorführungen

- Tai Chi Schwertform

- Tai Chi Fächerform

- Gelegenhit zum Erfahrungsaustausch

- Informationen über Kursinhalte und Übungsmöglichkeiten

für Anfänger und Fortgeschrittene in Springe.



Samstag Samstag, 29. April 2017, 10:00 - ca 11:30 Uhr

Volkspark Springe (am Spielplatz)

Die Veranstaltung ist kostenlos. (Kaffeekasse steht bereit)