Am Wischkamp

, Am Wischkamp , 31832 Springe DE

TTC Holtensen von 1970 , Am Wischkamp , 31832 Springe DE

Springe : TTC Holtensen von 1970 |

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung des TTC Holtensen von 1970 e. V.

findet am Freitag den 02.06.2017 um 19.30 Uhr in der alten Schule am Wischkamp (Holtensen) statt!

Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen.