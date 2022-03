Tote Kinderaugen klagen an

Man muss schon sehr hartgesotten sein, um von den schrecklichen Kriegsbildern nicht betroffen zu sein. Als ich heute früh in der Bildzeitung auf Seite zwei das Mädel in ukrainischer Landestracht sah, fröhlich verschmitzt in die Kamera blickend und dann die Bildunterschrift las: „Alisa (+7) spielte im Kindergarten als die Streubombe fiel“, konnte ich meine Betroffenheit nur noch in Worte fassen.



Für Alisa

In Freiheit wurden sie geboren.

Und auch in Bunkern, auf der Flucht.

Sie werden nicht die letzten sein.

Augen, die nicht mehr sehen können.

Augen, die nie mehr die Eltern erblicken.

Nie werden sie in Sandkisten spielen.

Nie mit anderen Kindern tollen.

Nie werden sie zur Schule gehen.

Niemals Freunde und Freundschaften haben.

Niemals den ersten Freundeskuss verspüren.

Nie werden ihre Augen fremde Länder schauen.

Nie studieren, einen Beruf erlernen.

Nie werden sie eigene Kinder haben.

Weil ihre Kinderkörper unter Trümmern begraben.

Von Kugeln und Granaten Putins ausgelöscht.

Putin selbst, Vater von vielen Kindern.

Die gut versorgt sind und in Sicherheit.

Putin, der Teufel in Menschengestalt.

Von Eitelkeit und Größenwahn gelenkt.

Auf dem Zenit seines Lebens.

Richtet der Henker seine "Henkersmahlzeit" an.

Aus den Körpern aller Menschen.

Die er tötete.

Deren Augen für immer erloschen sind.



Springe, 9. März 2022

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: