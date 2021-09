Tennisfinale der Regionsrunde 21 C-Jugend Mädchen

Beide konnten sich mit ihren Mannschaftskameradinnen Paula Häusler und Ella Hagedorn über den 2:1 Sieg freuen. Alle vier trugen in dieser Punktsaison zu diesem Erfolg bei.Amelie und Sarah krönten ihre gute Saisonleistung noch durch ihre Plätze 1 und 2 bei der Sringer Stadtmeisterschaft.Nach dem Sieg in der Midcourt Endrunde von Timon Glauche und Arne Vonhoff in 2018 konnte sich der TVB nun schon zum zweiten Mal in die Siegerliste eintragen lassen.Auf den Bildern sind von links nach rechts zu sehen:+Bild auf TennisplatzElla Hagedorn, Paula Häusler, Amelie Müller, Sarah Trzewik, Zoe Ivana Tchoutat Tchabo, Ina JakubowitzBild im GartenPaula Häusler, Amelie Müller, Sarah Trzewik, Ella Hagedorn