Sportabzeichen in Gestorf - ein Termin für die ganze Familie

Montagabend, 18 Uhr, Alter Sportplatz in Gestorf:

Die Helfer sind mit dem Aufbau schon fertig, es kann losgehen: Laufen, Werfen, Springen, Kugelstoßen, Seilspringen, Schleuderballwurf - um nur einige Disziplinen zu nennen, die beim Sportabzeichen ausprobiert werden können.Das Deutsche Sportabzeichen ist ein Leistungsabzeichen und kann auf den Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold erworben werden. Für den Erwerb empfiehlt sich eine gezielte körperliche Vorbereitung mit qualifiziertem Training, wie es hier vom TSV Gestorf angeboten wird. Am Training und den Prüfungen darf nur teilnehmen, wer gesund ist, Ansonsten darfJede/Jeder mitmachen, unabhängig von der Mitgliedschaft im Verein.Die Helfer und Prüfer vom TSV Gestorf stehen mit Rat und Tat beiseite, damit jeder Teilnehmer das Beste aus sich herausholen kann. Für jede Altersgruppe gibt es individuelle Anforderungen, so dass die ganze Familie oder eine sportliche Freundesgruppe in netter Gesellschaft und unter fachkundiger Anleitung die Bedingungen für das Sportabzeichen erfüllen kann.Trainiert wird - bei trockenem Wetter -. Unsere Prüfer freuen sich auf alle, die Lust haben, sich zu bewegen und sich selbst sportlich herauszufordern.Weitere Informationen gibt gerne Helmut Schlomm, Tel 05045 544.