Schultennis Cup 2019 beim Tennisverein Bennigsen

Am 12. März richtete der Tennisverein Bennigsen bereits zum 5. Mal den Schultennis-Cup aus. Die ersten beiden Klassen spielten in der Sporthalle auf sechs Fun-Courts ihre jahrgangsbesten Jungen und Mädchen aus. Gespielt wird beim Low-T-Ball nicht über ein Netz, sondern unter einem Brett hindurch. Das ist mit viel Einsatz auch dann erfolgreich möglich, wenn man die komplexen Bewegungsabläufe noch nicht so gut beherrscht. Am Start waren über 80 begeisterte Kinder und dies sind die Sieger der vier Konkurrenzen:Jungen 1. Klasse: Noah El KadiMädchen 1. Klasse: Lara ZenkerJungen 2. Klasse: Tamme BrockMädchen 2. Klasse: Amelie MüllerAuf dem Bild von links nach rechts:Noah El Kadi, Tamme Brock, Amelie Müller und Lara Zenker