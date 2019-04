Anzeige

Saisoneröffnung beim TV bennigsen am 27. April 2019

Der Tennisverein Bennigsen eröffnet am 27. April die neue Saison

Die Tennisanlage ist wieder, dank vieler Helfer ,gut für die neue Saison hergerichtet worden. Der eine oder andere hat seine Sportutensilien schon sortiert und freut sich, dass es am 27 April endlich losgeht. Wenn auch noch das Wetter mitspielt, kann jeder, der Zeit und Lust hat, am kommenden Samstag einen unterhaltsamen Tag der offenen Tür auf der Anlage des TV Bennigsen verbringen und folgendes Programm erwarten:

Startschuss um 11 Uhr,

freies Training auf Platz 1 mit d er Ballmaschine,

Schnuppertraining für Erwachsene auf Platz 2

Kuddel-Muddel auf den Plätzen 2,3 und 4

Probepunktspiele der Kinder und Jugendlichen auf den Plätzen 5,6 und 7, Parallel dazu Informationen für die Eltern

Freies Boulen, Information und Regelkunde von Claude Rousselet den beiden Boule-Bahnen

Hüpfburg für Kinder

13 Uhr bis 15 Uhr

Kinderschminken mit Anne Wölk

Grillen nebst Salatbar

Boul-Showmatch

Tennis-Showmatch auf Platz 1

Den ganzen Tag wird angeboten

Service und Beratung rund um den Tennisschläger von Alexander Grovyts

Essen und Trinken z.B. Kuchenbuffet, belegte Brötchen etc.

