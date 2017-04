Saisoneröffnung beim Tennisverein Bennigsen am 22.4.2017 ab 11 Uhr

Anzeige

Saisoneröffnung beim Tennisverein Bennigsen am 22. April 2017



Beim TVB stehen am 22.April 2017 ab 11 Uhr an der Medefelder Straße für alle, die einen schönen Tag verbringen wollen. die Tore offen. Das Tagesprogramm

- Showtraining

-Showdoppelspiele

-Kuddelmuddel

-Schlägerbespannungsservice

-Cocktailbar und Grillen

-Hüpfburg

-Kinderschminken

-Schnuppertraining



dürfte für klein und groß etwas bieten. Außer guter Laune muss niemand etwas mitbringen, da auch für das leibliche Wohl gesorgt wird.

