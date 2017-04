Radfahren für das Sportabzeichen in Gestorf am 1. Mai

1. Mai ist Radfahrzeit

Am 1. Mai um 10 Uhr fällt in Gestorf der Startschuss: Dann können 20 km, 10 km oder 5 km geradelt werden und die Zeiten werden vom Prüferteam für das Sportabzeichen notiert. Je mehr Starter erschienen, desto leichter ist es für alle. Die sportlich ambitionierten nutzen die Möglichkeit zum Windschattenfahren. Doch auch für die Kleinen gibt es eine schöne Strecke abseits der befahrenen Straßen.Hoffen wir also auf sonniges Wetter und nur mäßig leichten Wind.Treffen ist spätestens viertel vor 10 Uhr im Lindertsweg in Gestorf.Für Fragen steht Helmut Schlomm, Tel 05045-544, zur Verfügung.