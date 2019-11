Anzeige

Preisskatturnier 2019 beim Tennisverein Bennigsen am 29.11. ab 18 Uhr

Die Tennissaison 2019 ist vorbei und alle Skatspieler warten auf die Einladung des TVB zum diesjährigen Herbstturnier.

Wie immer hat Heidi Maaß alles vorbereitet. Am Freitag, den 29.11. fällt um 18 Uhr im Clubhaus des TVB der Startschuss. Anmeldungen sind an die Organisatorin (Telefon 05045 1433) zu richten. Für das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt. Wer Lust hat, sollte gute Laune und mind. das Startgeld in Höhe von 10 Euro mitbringen.

Gefällt mir