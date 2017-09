Mixed Meisterschaft 2017 beim TV Bennigsen

Der TV Bennigsen richtete an den beiden Tagen Freitag 15. und Samstag 16.09. seine Mixed Vereinsmeisterschaft aus. Wie auch schon in den vergangenen Jahren erfreut sich die Mixed VM weiter steigender Beliebtheit. Bei kühlem aber trockenen Wetter traten 10 Paare an. Am Ende siegten Annika Dombeck und Heiko Meyer, die sich im Finale mit 6:0 6:3 gegen Yvonne Berndt und Michael Bürst durchsetzen konnten. Das Finale der Nebenrunde war deutlich knapper. Sandra Grohe und ihr Partner Thorsten Vogler besiegten in drei hart umkämpften Sätzen Sabine Meyer und Thomas Stanienda mit 6:4 5:7 und 10:8 im Matchtiebreak. Die VM war ein rundum gelungener Abschluss der Saison. Für den Fall, dass das Wetter noch mitspielt, bleiben einige Plätze noch offen.Auf dem Bild sind von links nach rechts zu sehen:Heiko Meyer, Annika Dombeck, Yvonne Berndt und Michael Bürst