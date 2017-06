Landesmeisterschaft in Country Westerntanz 17.06.2017

Springe : Schulzentrum Süd |

5. Niedersächsische Landesmeisterschaft im Country Westerntanzsport



Nach dem großen Erfolg im Vorjahr, richten die Small Town Line Dancer e.V. aus Pattensen und die TSA des TSV Eldagsen 1860 e.V. am 17.09.2017 erneut die niedersächsische Landesmeister-schaft und das Breitensportturnier im Country Westerntanzsport aus.

Die Veranstalter erwarten zum Jubiläumsturnier ca. 100 Tänzerinnen und Tänzer die sich in verschieden Leistungs- und Altersklassen messen werden. Aber auch Workshops im Line Dance und Showeinlagen runden diese Veranstaltung ab. Die immer größer werdenden Teilnehmerzahlen unterstreichen, die besondere Bedeutung dieses Turniers für den Niedersächsischen Landesverband für Country Westerntanz der dieses Turnier seit 5 Jahren veranstaltet. Das Turnier beginnt um 10.00 Einlass ist um 9.00. Der Eintritt beträgt für Schüler 4€ für Erwachsene 8€ ab 13.00 für alle 4€. Veranstaltungsort ist die Sporthalle Süd in 31832 Springe in der Harmsmühlenstr.28. natürlich wird, den ganzen Tag über, mit zahlreichen Speisen und Getränken für das leibliche Wohl gesorgt.

J.koch