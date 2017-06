Karl-Heinz-Parplies-Gedächtnis-Turnier 2017: Chanell-Chanell siegt überlegen - ungeschlagen

Bennigsen. Auch in diesem Jahr veranstaltete der FC Bennigsen von 1919 e.V. wieder sein beliebtes Pokalturnier. Zu Ehren des verstorbenen ehemaligen Chefs des FC-Bennigsen wurde der Ortspokal ins Leben gerufen und 1998 in das Karl-Heinz-Parplies-Gedächtnis-Turnier umbenannt. Im nächsten Jahr wird es ein großes Jubiläumsturnier geben, zum 20 Male wird der Wanderpokal dann ausgespielt.

Dabei steht der Spaß absolut im Vordergrund: Der Ortspokal wird auf Jugend Tore in einem Kleinfeld ausgespielt. Die Partien dauern 15 Minuten. Jede Mannschaft tritt mit einem Torwart sowie fünf Feldspielerinnen und Feldspielern an. Sieben Mannschaften nahmen in diesem Jahr daran teil. Tim Kiesel und Sigrid Schwäbe hatten wieder für ein professionelles Turnier gesorgt und der neue Pressesprecher vom FC Bennigsen, Fabian Gräflich zeigte sogar als Schiedsrichter eine sehr gute Leistung.Vor über 100 Zuschauern gewannen die Mädels und Jungs vom Team Chanel-Chanel souverän und ungeschlagen den Wanderpokal. Dabei schoss Ilfan Sardas mit zwölf Treffern die meisten Tore. Das Team derGevu GmbH belegt Platz zwei und Ajax Dauerstram wurde Dritter.

Dabei sein ist alles, das spürte man bei den Besuchern aber auch bei den kleinsten Kickern. Nächstes Jahr, wenn das 20. Karl-Heinz-Parplies-Gedächtnis-Turnier beginnt, werden sich alle Fußballfreunde wiedersehen, zu Ehren von Karl-Heinz-Parplies.