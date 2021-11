Je oller je doller "die Eisheiligen " vom Tennisverein Bennigsern

Um 12 Uhr ging es unter die heiße Dusche und im Clubhaus wartete im beheizten Clubraum ein Erfrischungsgetränk. Bevor sich alle 6 ungefähr so gegen 13 Uhr in Richtung Mittagessen verabschiedeten, wurde intensiv über alle aktuellen Themen des Alltags diskutiert und Lösungsansätze gesucht, wie man die Welt verbessern kann.Natürlich wurden gegenseitige Zusagen erteilt, am nächsten Mittwoch wieder zu erscheinen, wenn es von oben weiterhin trocken bleibt.Auf dem Bild sind von links nach rechts zu sehen:Claus Ehrhardt, Michael Schewior, Jürgen Mensching, Dieter Höffgen, Lothar Wittke und Gerhard Brandenstein