03.09.2019: Am Sonntag, 15. September, findet bereits zum achten Mal das Jugend-Radrennen auf dem Rundkurs: Holtensen – Wülfinghausen – Boitzum – Alferde statt.



Das sportliche Event beginnt mit dem Start der Mädchen um 8:30 Uhr; die Jungs sind dann später dran.



Mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen ist in diesem Bereich daher bis ca. 13:30 Uhr zu rechnen.



Aus Sicherheitsgründen sind den Anweisungen der Streckenposten stets Folge zu leisten; so dürfen die Straßen im Streckenverlauf nur in Rennrichtung befahren werden.



Ausführliche Informationen hierzu können dem Infoblatt des RSV Pattensen entnommen werden.