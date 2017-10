Anzeige

Happy hour bei der Tanzsparte des WSV Bennigsen

„Happy hour“ bei der Tanzsparte des WSV Bennigsen



Die Tanzsparte präsentiert sich am Sonntag, den 12. November 2017, von 15 bis 18 Uhr mit einem großen Tanzprogramm. Verschiedene Paare zeigen ihr tänzerisches Können im Standard und Latein:



Langsamer Walzer, Wiener Walzer, Slowfox, Quickstep, Tango sowie ChaCha, Rumba und natürlich Disco Fox werden präsentiert. Daneben wird ein Linientanz eingeübt, bei dem auch die Gäste mitmachen können. Am Ende der Vorführungen wird zu Kaffee und Kuchen, angereichert mit einem Glas Prosecco, eingeladen.



Die Veranstaltung findet statt im Saal der Tanzsportabteilung Am Bergfelde hinter dem Restaurant Akropolis. Um Anmeldung wird gebeten, Telefon 05045-961022 oder per Email an den Spartenleiter

pierre.vanwissen@t-online.de. Kurzentschlossene können aber auch spontan kommen.

Gefällt mir