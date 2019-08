Ferienpassaktion beim Tennisverein Bennigsen

Auch in diesem Jahr nutzten wieder 15 Kinder die Möglichkeit, im Rahmen der Ferienpassaktion des Tennisverein Bennigsen in diesen interessanten Sport reinzuschnuppern. Unter der Anleitung von zwei erfahrenen Trainern wurden die Kinder über Geschicklichkeits- und Bewegungsübungen schnell zu den ersten Schlägen hingeführt. Bei bestem Tennis-Wetter stand der Spaß im Vordergrund, am Ende konnten die Kinder aber bereits bei ersten Spielen mit Punkten begeistern. Mit Salat, Obst und Gebäck und einer erfrischenden Dusche auf dem Platz fand der Tag ein schönes Ende.Bei den Kindern konnten wir Interesse am Tennissport wecken, zum Schnuppern sind alle Willkommen -Tennis ist ein Familiensport ! Kontaktdaten und nähere Infos erhaltet Ihr auf unserer Homepage: www.tv-bennigsen.de. Anmeldungen zum kostenlosen Schnuppertraining nehmen wir unter info@tv-bennigsen.de entgegen.