Erste Mitgliederversammlung des Tennisverein Bennigsen in der Coronakrise

Von den 153 stimmberechtigten Mitglierden kamen 34 Mutige und stellten damit die Beschlussfähigkeit, die bei 15 Migliedern liegt, sicher.Diese Anwesenheitszahl war optimal, um im Clubraum des FCB die nötigen Abstandsregeln einzuhalten. Außerdem musste sich jeder Teilnehmer am Eingang nach der 3 G-Regel legitimieren.Nach der Begrüßung durch die beiden Vorstandsvorsitzenden Tanja Köpp und Dirk Jürgens wurde die Tagungsordnung Punkt für Punkt abgearbeitet.Beim Rückblick auf die Saison 2020 wurde unter anderem daran erinnert, dass das Gründungsmitglied Axel Eisenhaver, den die meisten noch in sehr guter Erinnerung haben, verstorben ist. Axel war technisch versiert und hat große Verdienste am Aufbau der Tennisanlage, wie sie heute darsteht.Trotz Corona verzeichnet der TVB seit dem 1.1.2020 bis heute keinen Mitgliederschwund. Im Gegenteil, die Zahl stieg von 177 auf 216, davon 168 Aktive und 48 Passive.Der 2. Vorsitzende Werner Honegger betonte, was den meisten bekannt war. Die 7 Sandplätze sind in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren in einem sehr guten Zustand. Die Gründe lagen an ausreichenden Niederschlägen von oben,Gewinnung neuer Erkenntnisse durch Einschaltung einer externen Firma und im unermüdlichen Fleiß und Einsatz des 2. Vorsitzenden, der für die gesamte Anlage zuständig ist.Den Lob gab Werner H. aber gern an die Mitglieder zurück, indem er berichtete, dass von Sollstunden der arbeitspflichtigen Mitglieder in Höhe von 776 Stunden 78% geleistet wurden. Bei diesen Zahlen blieb unberücksichtigt,dass einige Mitglieder mehr Arbeitsstunden geleistet haben, als sie hätten leisten müssen.Der Sportwart Heiko Meyer berichtete, dass der TVB trotz Corona im Erwachsenenbereich 2020 6 Mannschaftenbei Punktspielen hat antreten lassen und das mit durchaus gutem Erfolg. Im Jahr 2021 hat sich die Zahl der gemeldeten Mannschaften sogar auf 11 erhöht.Bei den Vereinsmeisterschaften schlug Corona voll zu. Der Wettbewerb Doppel, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren , fiel aus. Beim Mixed-Wettbewerb waren 16 Paare am Start. Im Endspiel setzten sich Annika Dombeck und Raphael Bürst gegen Su und Heiko Meyer durch. Auch Süllberg Open und Stadtmeisterschaft fielen Corona zum Opfer. Erfreulich war aber die Forderungstätigkeit zu beobachten. 27 Teilnehmer sprachen 40 Forderungen aus, wovon 35 ausgetragen wurden.Die Vorsitzende Tanja K.berichtet anschließend über das erfolgreich eingeschlagene “ Fast Learning“ Programm.Von 15 Teilnehmern sind 2020 nach Ende des Kurses 11 in den Verein eingetreten, wobei Tanja K. nicht unerwähnt ließ, dass der TVB diese erfreuliche Bilanz dem Einsatz von Thomas Staniendazu verdanken hat, dem es gelungen ist, den Kursteilnehmern mit viel Motivation und Freude das Tennisspielen beizubringen.Ergänzend sollte aber nicht unerwähnt bleiben, dass auch Dirk Grohe und Michael Wehmeier ihren Beitrag für die Mitgliederstabilität geleistet haben. Beide haben das Projekt „Anfängertreff ins Leben gerufen“ , sich als Trainer zur Verfügung gestellt und dafür gesorgt, dass alle Anfänger den Spaß am Tennis entdeckten.Die für die Jugend verantwortliche Kathrin Schoppe-Holzapfel präsentierte mal wieder eine besonders erfolgreiche Bilanz im Jugendbereich. Insgesamt nahmen 8 Mannschaften an Punktspielen teil. Davon belegten 5 die Plätze 1,2 die Plätze 2 , eine Mannschaft den Platz 3 und eine Mannschaft den Platz 4. Wenn der Erfolg am Größten ist, sollte man Schluss machen. Diese alte Sportlerweisheit hat Kathrin S-H. veranlaßt, nach 6 Jahren anstrengenderaber erfolgreicher Arbeit 2 Nachfolgerinnen vorzuschlagen, nämlich Nancy Müller und Vanessa Trzewik.Der Kassenwart Olaf Schneider stellte klar und verständlich die Finanzsituation des TVB vor, die er als seriös aber nicht komfortabel einstufte. Dabei dachte er an die Tatsache, dass die 7 Sandplätze inzwischen in die Jahre gekommen sind und für eine zeitnahe komplette Sanierung das nötige Kleingeld dem Verein fehlt. Vor diesem Hintergrund ist Pressewart Jürgen Mensching mal wieder aufgefordert, sich nach Fördermitteln umzusehen, mit deren Hilfe diese gewaltige Aufgabe bewältigt werden kann.Bevor die Versammlung zum Finale, Neuwahl des Vorstandes und aller übrigen Gremien, antrat, wurden folgendeEhrungen vorzunehmen:Marion und Burghard Thiel für 25 Jahre MitgliedschaftJörn Riegelmann für 25 Jahre MitgliedschaftRenate Bölke und Udo Kopatz für 30 Jahre MitgliedschaftKarin Zimmermann,Gerhard Gehrmann und Holger Pietsch für 35 Jahre MitgliedscaftundElias Glauche für 40 Jahre Mitgliedschaft.Die Vorstandswahl verlief schnell und ohne Probleme. Bis auf Kathrin S.-H. traten alle Vorstandsmitglieder wieder an. Für Kathrin S.-H. stellten sich Nancy M. und Vanessa T. zur Wahl. Alle wurden einstimmig gewählt und alle nahmen die Wahl an.. Bei den übrigen Gremien ( Sportausschuss, Bauausschuss, Jugendausschuss und Vergnügungsausschuss)lief es ebenfall erfreulich reibungslos. Heiko Meyer meinte, dass Geheimnis dieser Vereinsharmonie zu kennen, indem er zum Ausdruck brachte, „der TVB ist einfach ein netter Verein“. Dem schlossen sich die beiden Vorsitzenden an und bedankten sich für die stressfreie Mitgliederversammlung.P:s.Auf dem Foto ist der neue Vorstand zu sehen, von links nach rechts:Werner Honneger,Dirk Jürgens,Tanja Köpp,Vanessa Trzewik,Nancy Müller, Heiko Meyer, Annika Dombek, Jürgen Mensching und Olaf Schneider