Doppel -Vereinsmeisterschaft 2017 beim TV Bennigsen

Am 16. und 17. Juni richtete der TV Bennigsen seine Doppel Vereinsmeisterschaften aus. Bei herrlichem Wetter gingen 8 Herren- und 4 Damen Doppel an den Start, die Herren spielten im KO-System mit B-Runde, die Damen in einer Gruppe Jeder gegen Jeden. Der Höhepunkt war dabei sicher vor über 20 Zuschauern das sehr spannende Finale im Herren Doppel, das Patrick Bürst zusammen mit „Neu-Linkshänder“ Heiko Meyer knapp mit 7:6 7:6 gegen Bruder Rafael und Vater Detlef für sich entscheiden konnte. Platz 3 sicherten sich Thomas Stanienda und Thorsten Vogler.Bei den Damen gab es einen glatten Durchmarsch der favorisierten Annika Dombeck und Yvonne Berndt, die sich ohne Satzverlust den Titel sicherten. Platz 2 ging an die Paarung Katrin Müller und Birgit Stratmann und Dritter wurden Nicole Schubert und Sabine Meyer.Auf dem "Viererfoto" sind zu sehen von links nach rechts:Patrick Bürst, Heiko Meyer, Detlef Bürst und Rafael Bürst.