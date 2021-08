Die Senioren des TV Bennigsen bleiben am Ball

Nach Abschluss der Punktspiele trafen sich beide Mannschaften wie immer einmal die Woche zum Training. Dabei wurde die Idee geboren, ein abschließendes Freundschaftspiel zu organisieren. Alle waren einverstanden und so wurde als Spieltag Freitag, der 20.. August, ausgesucht, Spielbeginn 10 Uhr morgens. Festgelegt wurden 6 Einzel- und 3 Doppelspiele.Aus jeder Mannschaft wurde je eine Person dafür verantwortlich gemacht, dass es nach den Spielen ausreichend zu essen und trinken gabAusgehend von den Punktspielergebnissen war die Mannschaft I natürlich klarer Favorit. Umso mehr freute sich die Mannschaft II, als es nach den Einzeln 3:3 stand. Bei den Doppelspielen setzte sich die Mannschaft I dann aber klar und deutlich mit 2:1 durch. Verdientes Endergebnis also 5:4 für die Mannschaft IDie Freude und der Spaß am Event war groß. Deshalb stellten sich alle Spieler hinter den Vorschlag, das ganze im nächsten Jahr zu wiederholen, vorausgesetzt, alle bleiben gesund und munter.