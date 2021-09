Die Juniorinnen des TVBennigsen erreichen das Endspiel

Nach 4 Tage Pause traten die Beiden dann zum Halbfinale in Burgdorf bei Grün Gelb Burgdorf an. Sie haben es tatsächlich geschafft. Sarah und Amelie setzten sich in den Einzelspielen klar durch (6:1, 7:5 und 6:3,6:4), mussten das Doppel dann aber knapp im Match-Tiebreak (8:10) den Gegnern überlassen. Das Finale findet in der kommenden Woche am 18.9. vormittags in Bennigsen gegen den Sieger der Partie Isernhagen gegen Bückeburg statt.Über Zuschauer würden sich die Finalisten freuen.Auf dem Bild von links nach rechts sind zu sehen: Sarah und Amelie