Bwegungsschule beim TV bennigsen

Am Samstag, 23.09.2017 haben rd. 16 Kinder der DRK-KITA in Bennigsen ihren Eltern und Großeltern gezeigt, was sie in den letzten Wochen im Rahmen der Bewegungsschule des Tennisvereins Bennigsen alles so gelernt haben. Trainer Eugen Sagmeister, der von Sportwart Heiko Meyer unterstützt wurde, war begeistert von den Kindern und belohnte fleißig mit einem großen Vorrat an Gummibären. Der Tennisverein Bennigsen ergänzt mit der Bewegungsschule das Angebot des Kindergartens und freut sich natürlich über soviel Interesse. Als Abschluss des Vormittages gab es noch Hot Dog satt für alle. Nach den Ferien wird die Wintersaison eingeläutet und das Tennistraining des Vereins findet wieder in der Sporthalle in Springe statt.