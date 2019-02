Boule Saisoneröffnung beim Tennisverein Bennisgen im Februar 2019

Während die Tennissparte noch einige Wochenenden in Arbeitseinsätze für die Herrichtung der 7 Plätze investieren muss, konnten am letzten Sonntag die Bouler bei herrlichem Vorfrühlingswetter bereits die neue Saison eröffnen, ohne vorher eine Hand an die Anlage legen zu müssen.Die Aufforderung dazu erging auf der Mitgliederversammlung am letzten Freitag, folge geleistet haben aber nur eine überschaubare Anzahl. Trotz alledem hat es aber schon wieder großen Spaß bereitet. Die Kugel lagen locker in der Hand und nach zwei Stunden standen in zwei Spielen auch die Sieger fest.