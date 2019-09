Bewegungsschule beim Tennisverein Bennigsen

Am Samstag, 21.09.2019 haben wieder viele Kinder der DRK-KITA in Bennigsen ihren Eltern und Großeltern präsentiert, was sie seit dem Frühjahr im Rahmen der Bewegungsschule des Tennisvereins Bennigsen alles so gelernt haben. Im Rahmen der Kooperation zwischen Kindergarten und Tennisclub lernten die 25 teilnehmenden Kinder viele Bewegungsabläufe, den Umgang mit Bällen und konnten sich auch schon mit dem Tennisschläger ausprobieren. Die Betreuerin Patricia Hanel war nach 18 Trainingseinheiten von den 5-jährigen Mädchen und Jungen begeistert. Der Tennisverein Bennigsen freut sich über das rege Interesse. Einige der Kinder besuchen schon die Trainingsgruppen im Verein. Und auch einige Eltern nutzten die Abschlussveranstaltung für den Griff zum Tennisschläger und konnten so in den Sport reinschnuppern. Nach den Ferien wird die Wintersaison eingeläutet und das Tennistraining des Vereins findet wieder in der Sporthalle in Springe statt.