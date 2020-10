Ungenügend! Lenovos Premium Care Support durchgefallen

Seit Mitte Januar dieses Jahres arbeite ich mit einem hochwertiges Lenovo Laptop. Bis letzte Woche war noch alles im „Grünen Bereich“. Als ich für eine Videokonferenz meine Webkamera öffnen wollte, ließ sich der Schieberegler nicht mehr bewegen. Ich rief auf der Hotline von Lenovo an, um den Schaden zu melden. Da ich den Premium Care Support besitze, werden Schäden von Lenovo Mitarbeitern vor Ort gelöst oder auch nicht. Der Kunde bekommt ein Ticket und UPS holt am nächsten Werktag das defekte Notebook ab

Der telefonische Premium Care Support funktionierte professionell und Mitarbeiter Enis Mujagic zeigte beim Rückruf aus dem Ausland all sein Können, nicht nur mit Freundlichkeit.Doch dann kam ein Servicemitarbeiter (Subunternehmer) mit dem Autokennzeichen PE, der mit seinen 67 Jahren lieber hätte seinen Ruhestand genießen sollen. Er war freundlich,, war aber nicht in der Lage, die neue Komplettumrandung des Displays mit Webkamera auszuwechseln. Er telefonierte gemächlich mit einer Kollegin, aber auch das brachte keinen Erfolg. Kurzum brach er die Verdeckung des Scharniers ab, um so die Auswechselung des bekannten Schadens vorzunehmen. Dadurch entstand ein neuer Schaden (Foto). Das Display habe ich danach 10 Minuten reinigen müssen und der jetzige offene Schaden ist unerträglich!Gestern, am 22. Oktober 2020 kam zwischen 15 und 17 Uhr erneut ein Servicemitarbeiter, wieder aus PE,und dieses Mal unfreundlich, denn er sah, was auf ihn zukam. Da er nach einer Woche immer noch nicht wusste, wie der von ihm neu entstandene Schaden zu beheben ist, versuchte er es auf seine Art, um irgendwie das neue Teil zu platzieren, doch das Scharnier brach erneut ab. Nach weiteren Telefongesprächen verließ er mürrisch den Tatort.30 Minuten später rief Lenovo Mitarbeiter Enis Mujagic an und erkundigte sich nach dem erneuten Desaster. Er sandte mir per Mail einen kostenlosen UPS Rücksendeschein, sodass United Parcel Service das Notebook unfrei in den nächsten Tagen abholen kann.

Fazit: Das hat mit Premium Care Support nichts mehr zu tun. Durch solche „Aktionen“ kann Lenovo seinen guten Ruf nur verlieren. Von dem Ärger, der Dummheit der „Subunternehmer Mitarbeiter“, dem Zeitaufwand und den zahlreichen Telefonaten will ich erst gar nicht sprechen. Im Internet zieht sich eine negative Spur sehr vieler Kunden, die ebenfalls mit dem Support von Lenovo unzufrieden sind. Quo vadis, Lenovo?