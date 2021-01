Hundesteuer – Hundeführerschein - Hunderegister

Das 2011 in Kraft getretene Niedersächsische Hundegesetz, gilt unter Hundehaltern und Tierschutzverbänden als vorbildlich. Der Grundgedanke des Gesetzes ist, die Hundehalter in die Pflicht zu nehmen, anstatt bestimmte Hunde durch sogenannte Rasselisten vorzuverurteilen.

Nach der Anmeldung des Hundes werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Abmeldung des Hundes wieder abzugeben sind. Die Hundesteuermarke muss mitgeführt und auf Verlangen vorgezeigt werden. Die Steuer in Springe beträgt jährlich für den ersten Hund 96 €, für den zweiten Hund 150 € und für jeden weiteren Hund 180 €. Die Zuständigkeit liegt bei Stadt Springe. Die neuen Hundesteuermarken gelten für die Jahre 2021 – 2023. Sie werden seit dem 07.01.2021, so die Stadt Springe, an die Hundehalterinnen und Hundehalter versendet. In anderen Bundesländern kommt die Hundemarke pünktlich per Post im Dezember, man muss sie ja bei Kontrollen ab dem 1. Januar 21 auch vorzeigen können! In Niedersachsen muss seit 2013 jeder, der einen Hund halten möchte, eine Sachkundeprüfung (Hundeführerschein) ablegen, unabhängig davon, ob es sich dabei um Kampfhunde handelt oder nicht. Die Prüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Befreit von der Hundeführerschein Pflicht in Niedersachsen sind jene Hundebesitzer, die in den vergangenen zehn Jahren mindestens zwei Jahre durchgehend einen Hund ohne Probleme gehalten haben. Einzelne Familienmitglieder benötigen keinen eigenen Hundeführerschein, um etwa mit dem Hund spazieren zu gehen. Die Haftung übernimmt immer der eingetragene Halter. Wer überprüft das eigentlich in Springe, oder frage ich mal anders: „Ist das überhaupt schon einmal überprüft worden“?

Gemäß § 16 des Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) ist die Einrichtung eines Zentralen Registers gesetzlich vorgeschrieben. Ab dem 01.07.2013 hat jede/r Hundehalter/-in gem. § 6 NHundG vor der Vollendung des siebten Lebensmonats des Hundes Halterdaten und Angaben zum Hund dem Zentralen Register zu melden. Die Nichtanmeldung stellt eine Ordnungswidrigkeit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 4 NHundG dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. (https://www.hunderegister-nds.de/)