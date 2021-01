Die Bürgerinitiative Bennigsen informiert:

Liebe Bennigser Mitbürger,

die Abschaffung der Strabs bzw. der Wiederkehrenden Beiträge ist ein Grundwert unserer Gesellschaft. Deshalb sind die Aktivitäten der GroKo ( SPD und CDU) in Springe in den letzten 6 Monaten Coronazeit für uns einfach enttäuschend.Die rechnerisch ermittelten WKB-Beiträge nahmen mit den Bescheiden der Stadt im Februar konkrete Formen an. Im Juni beantragte die GroKo wohl auch mit Blick auf die spezielle Situation in Bennigsen die Prüfung diverser Maßnahmen auf eine Kostenreduzierung. Wir haben dieses Anliegen in Gesprächen und Sitzungen begleitet. Nach Beratung in den städtischen Gremien ist für Bennigsen aber praktisch nichts übrig geblieben. Von 2018 bis 2023 soll offensichtlich in Bennigsen ohne Wenn und Aber alles an Straßen- und Kanalbau zulasten der Grundstückseigentümer abgerechnet werden. Die Mehrheit im Stadtrat will- keine zeitliche Streckung der Straßenausbaumaßnahmen- keine höhere Kostenübernahme durch den Stadtentwässerungsbetrieb (der fast immer mitdem Kanalbau den Start der Baumaßnahme vorgibt)- geprüft wird jedoch die Gründung einer „Anstalt öfftl. Rechts" als Ersatz für SES, wenn dadurch ein höherer Kostenanteil rechtlich möglich wird- keine strikte Reduzierung des Ausbaus auf reine Abwasserrmaßnahmen ohne relevante Kosten für eine WKB-Abrechnung auszulösenVor diesem Hintergrund muss auch ganz allgemein gesehen werden, was uns diese WKB-Satzung statt der einfachen Grundsteuerlösung kostet. Das begann im Jahr 2018 mit der ersten Idee, die bisherigen Straßenausbaubeiträge statt in einer „Einmaisumme von den direkten Anliegern" in Zukunft durch wiederkehrende Beiträge aller in einem größeren Abrechnungsgebiet zu erheben. Beratungsleistungen einer Kanzlei aus Koblenz, Beschaffung eines EDV-Programmes und diverses an Personalkosten undSachkosten in der Stadtverwaltung gingen dem Satzungsbeschluss voraus. Am Ende waren es rund 750.000 Euro, die die Umsetzung dieser Idee gekostet hat, nur damit dann mit ersten Abrechnungen begonnen werden konnte.Schnell zeigte sich aber, dass noch viel Detailarbeit in diese WKB-Lösung gesteckt werden musste. Die Stadtverwaltung hat vor einem Jahr zur Haushaltsberatung die WKBs mit jährlichen Kosten von rund 175.000 Euro beziffert. Personal, Sachkosten, rechnerische Raumkosten, EDV-Programm und Schulung sind halt Positionen, die ins Geld gehen. Nicht zuletzt die am Ende doch aufwändige Pflege des Datenbestandes (wenn die Verwaltung mal die gesamten Grundstücke in Springe erfasst hat) machen bei jeder Änderung (Grundstücksverkauf, Teilung eines Grundstücks, Nutzungsänderung) immer wieder Arbeit. Nun hat sich herausgestellt, dass nicht zuletzt wegen der vielen Widersprüche und des erheblichen Aufwandes bei der lückenlosen Erfassung der Grundstücke in den Stadtteilen ein weiterer Mitarbeiter erforderlich wird. Das wird geschätzt weitere 50.000 Euro an Personalkosten verursachen. Zwischen 200 Tsd und 250 Tsd Euro werden wir also jedes Jahr an Aufwand haben, nur weil wir uns die WKBs leisten.Das alles will die Mehrheit im Stadtrat so haben, weil sonst die WKB-Abrechnung nicht durchführbar ist.Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt haben wir (Vorstand der BI Bennigsen) seit Dezember 2019 diverse Gespräche mit Ratsmitgliedern und der Verwaltung geführt. Viel Verständnis beim Bürgermeister, aber der ist ja seit Jahren klar positioniert gegen die WKBs und muss es zu seinem Bedauern nur wegen der Ratsmehrheit durchführen. Ernsthaft angedachte Lösungen wurden von CDU und SPD zunächst zur internen Beratung mitgenommen, dann jedoch immer wieder abgelehnt. Bei der Abschaffung der WKBs und auch bei den Abwasserschächten war vieles im Gespräch; am Ende bleibt jedoch immer nichts übrig. Wir sehen daher heute keinen Sinn mehr darin, diesen Diskurs mit den ehemals großenParteien endlos fortzusetzen. Bewegung in die Diskussion könnte das Normenkontrollverfahren bringen. Hier ist kurz vor Weihnachten ein erster Termin vor dem OVG in Lüneburg anberaumt.Gemeinsam mit der BI Springe wollen wir daher die einzige verbleibende Option nutzen. Die Strabs und die WKB-Satzung können durch eine „Änderung der Ratsmehrheiten" erreicht werden.--- STRASSENAUSBAUBEITRÄGE SIND ABWÄHLBAR ---Deshalb planen wir nun gemeinsam mit der BI Springe die Gründung einer Wählervereinigung, die zur Kommunalwahl im September 2021 kandidieren soll. Details über ein Wahlprogramm (das nicht nur WKB enthält) werden inzwischen vorbereitet und bald veröffentlicht. Schon heute können sie sich hier aktiv einbringen. In einem Wahlprogramm sollen nach bisheriger Planung folgende Themen angesprochen werden (noch nicht abschließend):* Verbindliche Bürgerbeteiligung bei politischen Entscheidungen* Abschaffung der WKBs und der Straßenausbaubeiträge* Neuregelung der Abwassersatzung* Stadtentwicklung und aktive Wirtschaftsförderung* Kita- und Schulentwicklungsplanung *Verkehrsentwicklung/ Schulwegsicherung Ausbau und Förderung des ÖPNV* Umweltverträglichkeit und NachhaltigkeitWir freuen uns über neue Mitglieder in unserer BI. Wenn sie hier oder bei dieser Wählervereinigung mitarbeiten möchten (formulieren, spezielle Themen bearbeiten, beim Wahlkampf helfen, evtl. am Ende als Kandidat antreten,), dann melden sie sich unter folgender

Emailadresse: BI-Bennigsen@heinz-baehre.de



Bleiben Sie gesund

Ihre Bürgerinitiative Bennigsen