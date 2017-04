Wohnprojekt: „Zusammen ist man weniger allein“

Springe (BPA). Henning Scherf, ehemaliger Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen, ist nicht nur eine Leitfigur unserer Gesellschaft, nein er ist auch Vorbild für die Verantwortlichen des Wohnprojekts Springe. Henning Scherf lebt mit seiner Frau in einer Senioren-Wohngemeinschaft in der Bremer Innenstadt, die er 1987 mit zehn Freunden gegründet hat. Er wirbt für diese Art des Zusammenlebens und empfiehlt sie als Chance für die alternde Gesellschaft.

So werben die Verantwortlichen des Wohnprojekts Springe auf ihrer Homepage. Axel und Margarete Kemper sind nur zwei vom Team, die sich mit mehreren Interessenten 2015 fanden, um für sich und viele andere einen gemeinsamen Neuanfang in einer Seniorenresidenz zu verwirklichen.An jedem zweiten Donnerstag im Monat treffen sie sich um 20 Uhr zum Informationsstammtisch Gemeinschaftliches Wohnen „Weißer Brink mit Perspektive“ im Restaurant „Carpaccio“, Springe, Am Markt 6. So auch am gestrigen Donnerstag: Zahlreiche Interessenten verschafften sich in konstruktiven Gesprächen einen Überblick zum aktuellen Stand. Durch Werbung auf der eigenen Homepage, in der Presse oder durch Veranstaltungen am „Tag der Vereine“ und auf dem Töpfermarkt wird für ein neues Zusammenleben geworben.Vorher hat man sich natürlich informiert. Gemeinsam, (unter anderem ein Pastor, ein Arzt, ein IT- Ingenieur, ein Musiklehrer, aber auch ein Haustechniker) besuchte man Projekte wie in Lüneburg oder Wennigsen, um sich vor Ort einen ersten Eindruck zu verschaffen. Um das Ganze noch professioneller abzusichern, beauftragte man die Beratungsfirma „PlanW“, die nicht nur durch ihr Know-how glänzt, sondern auch das Projekt über die gesamte Vorlaufzeit moderieren wird.

Das gemeinschaftliche Projekt plant den Bau von 15 Eigentumswohnungen am „Weißen Brink“, Ecke Kurzer Ging 140 in Springe. 43 % der Belegungen sind schon vergeben. Zu der eigenen Wohnung wird es einen Gemeinschaftsraum für gemeinsame Aktivitäten geben. Werkstatt und Fahrradraum sowie Teilnahme am Carsharing stehen ganz oben auf der Agenda. Voraussichtlich im Frühjahr 2018 werden auf dem Grundstück der Petrus Gemeinde in Springe die Bauarbeiten beginnen.