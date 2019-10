Der Regionalverband der Partei DIE LINKE lädt Sie ein zum Herbstforum mit dem Thema:



Wer braucht den Südlink? - Energiewende und Netzausbau



Die EU will unbegrenzten Stromhandel quer über den Kontinent, die Netzbetreiber wollen gesetzlich garantierte Rendite. Dazwischen stehen Energiewende und Tausende Bürgerinnen und Bürger, die sich gegen Trassenbau wehren. Mitten durch die Region Hannover soll die Stromtrasse verlaufen - vorbei an Gehrden, Bennigsen, Völksen und Eldagsen.

Wer bezahlt die Energiewende? Wem kommen die Trassen zugute? Was ist die Dunkelflaute? Welche Bedeutung hätten in diesem Fall, im Jahr 2050, die großen Stromtrassen? Wieviel Speicher brauchen wir, wo brauchen wir sie und was wollen wir speichern? Ist das Stromsystem der Zukunft zentral oder dezentral? Was bedeutet das derzeitige Stromhandelssystem für die Stromnetze?

Solche Fragen drehen sich unmittelbar um die gigantischen Trassenprojekte und den Ausbau der Stromnetze. Inzwischen werden über 80 Milliarden Euro für den Übertragungsnetzausbau veranschlagt.



Darüber sprechen wir am

DATUM: Montag, den 04. November 2019

UHRZEIT: 18:30

ORT: Peter-Härtling-Schule, Medefelder Str. 11, Springe OT Bennigsen

Input:

Ralph Lenkert

Umweltpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur

Angefragt:

Mitarbeiterin vom Bürgerdialog-Stromnetz