Was lange währt, wird endlich gut. Bürgermeister Christian Springfeld kam, sah und agierte, danke!

Karsten Kohlmeyer ist seit Januar 2019 Springes neuer Leiter für den Fachbereich Ordnung und Verkehr. Mehrfach wurde nicht nur von mir öffentlich die Situation rund um die Süllbergstraße 1 in Springe-Bennigsen angeprangert. Dieses Gebiet war trotz Tempo 30 lebensbedrohlich. Die Stadt Springe wollte im letzten Jahr zusätzlich mit einem erkennbaren und eingezeichneten Fußgängerweg für etwas mehr Sicherheit sorgen, doch die Autofahrer ignorierten den gemalten Fußweg!

Doch die Springer Verwaltung blieb cool, da rührte sich niemand.

Nur wenige PKW, die von der Landesstraße 460 einbogen, fuhren dort Tempo 30 und die Kurve wurde grundsätzlich scharf geschnitten. Ältere Mitbürger mit einem Rollator, Personen mit Hunden, junge Ehepaare mit einem Kinderwagen oder der normale Fußgänger hatten dort keine Chance, da der Gehweg oft zugeparkt war und rundherum wild geparkt wurde. Die Bürger aus Bennigsen, ob alt oder jung, liefen unter Gefahr auf der Straße, da es keine andere Möglichkeit gab.Es ging um die Veröffentlichung dieses Berichtes: https://www.myheimat.de/springe/politik/behoerde-n... Ein Auszug: “Die von Ihnen hergestellten Bezüge entbehren nicht nur jedweder Grundlage, sie sind auch hinsichtlich der Wortwahl und der textlichen Darstellung hart an der Grenze der persönlichen Beleidigung. Sie sprechen Herrn Kohlmeyer in seiner Funktion und seinem Amt persönlich und direkt an und werfen ihm Nachlässigkeiten in seiner Amtsausübung vor. Ich werde daher nicht zögern, Strafanzeige zu erstatten, wenn ich von Gewalttätigkeit oder deren Androhung Kenntnis erhalte – unabhängig davon, ob die Betroffenen eine Verfolgung wünschen oder nicht.“

Doch es gibt in Springe einen Bürgermeister mit Werten! Sein Name: Christian Springfeld. Er ist für seine Bürger da! Was das Ordnungsamt Springe in über drei Jahren nicht schaffte, setzte Springfeld innerhalb einer Woche um: Sicherheit für alle Fußgänger in der Kurve der Süllbergstrasse. Mehrere Gefährdungen veranlassten auf Anfrage der Familie Büsermann, (Name bekannt und geändert, sie wurden fast angefahren) den Bürgermeister, sich das Problem während seiner Bürgersprechstunde vor Ort anzuschauen. Und er handelte umgehend. Innerhalb einer Woche war die Gefahr gebannt! Wir Bürger werden es ihm im nächsten Jahr mit unserer Stimmabgabe danken. Weiter so, Christian Springfeld!