...ein Beitrag von Heinz Bähre

Wahlempfehlung Bürgermeisterwahl für Christian Springfeld



Bereits im Herbst 2020 hatten sich die beiden Bürgerinitiativen aus Bennigsen und Springe untereinander abgestimmt. Bei einer Teilnahme an der Kommunalwahl sollte auf eine Kandidatur für den Bürgermeisterposten verzichtet werden. Nicht zuletzt wegen der deutlichen Position des Amtsinhabers waren die BIs der Auffassung, sich dann eben in aller Deutlichkeit für Christian Springfeld auszusprechen. So gab es bei der Aufstellungsversammlung der Ratskandidaturen für die Wählergemeinschaft auch keinen Anlass, das Thema überhaupt anzusprechen; die Sache war klar und deutlich.

Die Kandidatensuche der anderen Parteien, so sehe ich die letzten Wochen, hat hier keine neuen Erkenntnisse gebracht. Der Fraktionssprecher der SPD ist allen Argumenten der letzten 2 Jahre zum Trotz ein erklärter Befürworter der WKB-Lösung geblieben. Ihm ist bekannt, dass es am Ende schließlich auch das Geld der Grundstückseigentümer und nicht der Mieter kostet. Ein Schelm, wer da über die Wohnsituation gewisser Leute nachdenkt und die Frage nach Mieter oder verschonter Ratsherr (ja, es gibt eine Verschonungssatzung, die diverse Leute von den WKBs befreit) stellt.Die Kandidatin der Grünen ist zwar auch auf Nachfrage wie die Grünen überhaupt gegen diese WKBs. Aber sie ist doch sehr neu im Ratsgeschäft und ein unbeschriebenes Blatt. Über den Kandidaten der Linken muss ich nicht weiter nachdenken. Er ist für die WKBs, weil sie angeblich die Mieter verschonen und hat im übrigen nur ein zu simples Hautthema, Armut in der Springer Bevölkerung. Das reicht nicht für den Bürgermeisterposten.

Dagegen ist Christian Springfeld mit seiner Bürgermeisterstimme der sichere Pol für das Vorhaben der Wählergemeinschaft Zukunft für Springe. Die WKBs sollen nach der Wahl mit Ratsmehrheit abgeschafft werden und dazu brauchen wir evtl. bei knappem Wahlergebnis auch die Bürgermeisterstimme. So bleibt am Ende nur meine Wahlempfehlung, wählt am 12. September bei der Kommunalwahl gleich Christian Springfeld und spart uns einen kostenintensiven 2. Wahlgang 14 Tage später.