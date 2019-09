Anzeige

Rübenkampangne

Obwohl ich meiner Frau habe, mit dem Schreiben aufzuhören und die Schranke Schranke sein lassen, ich mache weiter. Eventuell wacht einer der Sprüchemacher wirklich auf. Die Rüben sind ja nur ein Teil der Belastung. Es folgen ja noch die Kartoffeln. Ein kleines Zahlenspiel mit der Schranke in Bennigsen, übertragbar auf ca. 17.000 Bahnschranken bundesweit. Zur Zeit fahren auf der Bahnverbindung Hannover-Hameln ca. 80 Züge. Laut Pressemitteilung ca 120 Güterzüge. Das ist 200 mal geschlossene Schranke. Jede Schließung dauert etwa 2,5 Minuten. Bei geschlossener Schranke stehen auf jeder Seite 4 Fahrzeuge mit laufendem Motor. Das sind 1.600 Kfz in 24 Std. die 2,5 Minuten lang den Motor laufen lassen. Bundesweit ergibt das die gigantische Zahl von 27.200.000 Fahrzeugen. Meine Frage wo fängt eigentlich der Klimaschutz an? Um das Ganze wieder nach Bennigsen zu bringen.

Pressemitteilung : HAZ vom 21.11.2013 , die rund 10.000 Lastwagen, die die Liefergemeinschaft Leine-Deister in der Kampange aus dem Calenberger Land und der nördlichen Region Richtung Nordstemmen schickt, müssen alle durch Bennigsen fahren.

Gefällt mir