Rübenkampagne: NDR Fernsehen kommt am 16.09 nach Bennigsen - Forderung: Nachts Tempo 30 - Bürgermeister Springfeld und Kerstin Liebelt vor Ort!

Ab Donnerstag dieser Woche rollen wieder tausende mit Rüben beladene Lkw in Richtung Nordzucker-Gelände nach Nordstemmen (Landkreis Hildesheim). Bei Europas zweitgrößtem Zuckerproduzenten startet am 16. September 2021 die sogenannte Rübenkampagne.

Insgesamt rechnet das Unternehmen mit guten Erträgen bei regional großen Unterschieden. Die Kampagne endet voraussichtlich in der zweiten Januarhälfte 2022. Dieses Jahr standen die Zuckerrüben im Schnitt 220 Tage in der Erde. Die Wachstumsbedingungen waren witterungsbedingt regional sehr unterschiedlich.Der Markt hat sich für die Erzeuger geändert: Die Mengen sind nicht mehr gedeckelt, Exportbegrenzungen fallen weg und es gibt auch keine Mindestpreise mehr. Das wird voraussichtlich zu Preisschwankungen führen.Bei den Transportwegen hat sich nichts geändert. Aus allen Richtungen kommen die Lkw hier im südlichen Niedersachsen, um ihre süße Frucht im Werk Nordstemmen loszuwerden. Doch bei den Fahrten dorthin gibt es seit Jahren Probleme mit zu schnell fahrenden Rübenlastern.Seitdem das Zuckerrübenwerk in Groß Munzel bei Barsinghausen nur noch Flüssigzucker produziert, fahren alle Rübenfahrzeuge aus dem westlichen Teil Niedersachsens kommend, seit 17 Jahren durch die Springer Orte Bennigsen und Gestorf, um die Rüben in Nordstemmen auf Halde zu bringen. Dabei gibt es für sie kein Tempolimit. Tag und Nacht rasen in der gesamten Kampagne tausende 40-Tonner durch die kleinen Gemeinden, mal voll beladen, mal leer und ohne Rücksichtnahme. Vier Monate dauert die laute und auch für Autofahrer gefährliche Tortur, bevor der Qualm im Schornstein des Werkes Nordstemmen im Januar 2022 erlischt.Wegen der in dieser Woche beginnenden Rübenernte mahnt auch die Springer Polizei Autofahrer zu besonderer Vorsicht. Verkehrsteilnehmer sollten gerade auf Landstraßen mit langsamen oder plötzlich abbiegenden Rübentransportern rechnen. Die Polizei Springe, so ihr erster leitender Kriminalhauptkommissar Hans-Christian Krone, wird in diesem Jahr genau auf das Fahrverhalten der LKW schauen!

Autofahrer sollten in jedem Fall ausreichend Abstand halten, um schnell reagieren zu können. Überdies seien die Transporter bei Nebel und Dämmerung schlecht zu erkennen, zumal nicht selten die Rücklichter verschmutzt sind. Auch einzeln herabfallende Rüben werden zu gefährlichen Hindernissen auf Straßen und Bürgersteigen.