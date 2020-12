Region Hannover missachtet unsere Sonntagsruhe

In Deutschland gilt an Sonn- und Feiertagen zwischen 0 und 22 Uhr ein Fahrverbot zur geschäftsmäßigen oder entgeltlichen Beförderung von Gütern für LKW über 7,5 Tonnen und für alle LKW mit Anhänger (einschließlich der damit verbundenen Leerfahrten).

Ausnahmegenehmigungen verteilt die Region Hannover ("ungelesen und mit verbundenen Augen"), auch an Speditionen, die Rüben zum Werk Nordstemmen transportieren. Heute, am Sonntag nach Weihnachten, wird wieder im Akkord und mit überhöhtem Tempo gefahren, als wenn Gestorf und Bennigsen noch nicht genug gelitten hätten? Aber warum? Der Rübenvorrat der Zuckerfabrik Nordstemmen ist bis Heiligabend auf über 50.000 Tonnen anwachsen, um an den Weihnachtsfeiertagen "Volldampf" garantieren zu können, dank der LKW-Fahrer. Bei Ausnahmegenehmigungen sollen sie, so ein Sprecher der Nordzucker AG, eine andere Strecke fahren.

Wer kontrolliert? Keiner! Und die Polizei? Nicht zu sehen! Ach ja, unser Ortsbürgermeister ließ sich für die NDZ mit einem Plakat in der Hand (Tempo 30 freiwillig) von seiner Frau fotografieren...