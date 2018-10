Postbotin: „Wir werden regelrecht verheizt“

Montags flattert kaum Post ins Haus – der Eindruck trügt nicht. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Ämter, Ärzte und Behörden schicken am Freitag alles raus. Samstag sind diese Briefe im Kasten. Wenn samstags jedoch keiner mehr schreibt, kommt montags auch nichts an. Doch wenn die Post erst gar nicht verteilt, ist der Ärger groß. So wie seit zwei Wochen samstags in Bennigsen. Da wird die Post erst gar nicht ausgeliefert. Der Grund: Zu viele Krankmeldungen und zu wenig Personal.

Bei der Deutschen Post wird der Kunden-Service eigentlich großgeschrieben. Schließlich wird das von Seiten der Kundschaft auch erwartet; denn wir Kunden erwarten eine tägliche Briefzustellung. Doch was aufhorchen lässt: Die Zahl der Beschwerden wächst auffallend. Die Bundesnetzagentur spricht von steigenden Zahlen und die Gewerkschaft kritisiert die Personalpolitik.„Diese falsche Personalpolitik, das Sparen am falschen Ende, hat zu Arbeitsbedingungen geführt, die inakzeptabel sind. Einerseits fehlt Personal. Das führt andererseits dazu, dass diejenigen, die noch bei der Post beschäftigt sind, mit Arbeit zugeschüttet werden, bis nichts mehr geht,“ so eine freundliche Postbotin am letzten Montag. „Wir werden auf der Straße regelrecht verheizt.“Klar, dass der Krankenstand in die Höhe schnellt. Er liegt derzeit nach Informationen von der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di bei rund zwölf Prozent. Die Folge: Es kommt vor, dass in Zustellbezirken wie hier in Springe, in denen Mitarbeiter wegen Krankheit ausfallen, tagelang nicht ausgeliefert wird.Die nicht ausgelieferten Sendungen würden, so ein Sprecher der Post, dann am nächsten Arbeitstag zuerst ausgeliefert. So auch letzten Montag hier in Bennigsen. Zu zweit auf dem Fahrzeug geht es zügig voran, doch unsere all so geliebte Werbebeilage "Einkauf aktuell", die von der Deutschen Post samstags verteilt werden sollte, bleibt auf der Strecke, wird nicht mehr ausgeliefert. Das werden die Inserenten, die für ihre Werbebeilagen viel Geld ausgeben, so nicht hinnehmen.

Um das Personalproblem zu lösen sucht die Post intensiv nach geeigneten Mitarbeitern, die eine “voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit tarifvertraglich klar geregelten Rahmenbedingungen" bekommen sollen. So wie gestern Abend beim Spiel Niederlande-Deutschland (3:0) in Amsterdam, die Bandenwerbung zeigte es auf: www.werde-einer-von-uns.de/