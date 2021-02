Offener Brief an den Rat der Stadt Springe

z. Hd. Silvia KahleAm Bergfelde 2531832 SpringeTel: 05045 / 6163Email: silvia.kahle@web.deSehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates Springe, neun Bundesländer erheben inzwischen überhaupt keine kommunalen Straßenausbaubeiträge mehr. Auch in Niedersachsen haben sich 410 Gemeinden von den Straßenausbaubeiträgen verabschiedet. Straßenunterhaltung-, Erneuerungsmaßnahmen und auch Abwasserbeseitigung sind gesellschaftliche Aufgaben. Sie müssen aus dem städtischen Haushalt getragen werden. Bei dieser Aufgabe hat der Rat der Stadt Springe seit Jahrzehnten kläglich versagt.Im September 2021 wird der neue Stadtrat gewählt werden. Für viele Bürger wird das Thema Straßenausbaubeiträge ein wichtiges Thema für ihre Wahlentscheidung sein. Es ist offensichtlich, dass die Ratsmehrheit die WKBs und ihre Auswirkungen auf den einzelnen Eigentümer falsch eingeschätzt haben. Wir als Bürgerinitiative Bennigsen werden unsere Argumente gegen diese Beiträge in den Wahlkampf hineintragen. Am Ende werden die Bürger ihre Stimme der Partei oder Wählergruppe und dem Kandidaten geben,der ihre Interessen am besten vertritt. Deshalb ist heute der richtige Zeitpunkt um sich hier in Springe endlich zu den Fehlern bekennen und diese Wiederkehrenden Beiträge abschaffen.Seit der Ratssitzung im Dezember 2019 konstruieren sie einen Sachzwang dahingehend, dass der städtische Haushalt in den kommenden Jahren ohnehin mit Ausgaben von bis zu 130 Millionen Euro für Hochbaumaßnahmen belastet wird. Daraus folgern sie, dass der Bürger bei Kanalsanierung und Straßenbau die Zeche zahlen muss. Als wichtiger Baustein Ihrer politischen Überlegungen sollte die Belastung der Bevölkerung mit Straßenausbaubeiträgen eine tragende Rolle spielen. Wenn Sie ihr politisches Mandat verantwortungsvoll und klug erfüllen wollen, greifen gebetsmühlenartige Hinweise auf die Unvermeidlichkeit der horrenden Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge nicht. Sie allein tragen die Verantwortung dafür, die finanzielle Belastbarkeit der Bürger im Blick zu behalten und mit allen anderen wesentlichen Gesichtspunkten zu einem Ausgleich zu bringen. Sollten Sie sich dieser Verantwortung nicht gewachsen zeigen, wäre es ein Gebot der Ehrlichkeit, Ihre Überforderung einzugestehen und Ihre Mandate niederzulegen. Am Ende dieser 5-jährigen Ratsperiode muss daher ein Ziel stehen:

Schluss mit Straßenausbaukosten und Wiederkehrenden Beiträgen in Springe